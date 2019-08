Drew Barrymore krijgt eigen talkshow KD

De Amerikaanse actrice Drew Barrymore (44) mag het binnenkort gaan proberen als talkshowhost. Deze week draait ze al een pilootaflevering in New York voor de zender CBS. Dat meldt Variety. Veel details zijn er nog niet bekend, maar CBS zou het praatprogramma van een uur overdag willen uitzenden. Drew Barrymore zal het programma zelf mee gaan produceren.

Barrymore had eerder al plannen om een talkshow te maken met Warner Bros in 2016, maar die plannen draaiden op niets uit. Of het haar deze keer wel lukt, valt af te wachten. De voorbije jaren was de actrice te zien in ‘Santa clarita diet’ en ‘The world’s best’.