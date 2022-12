Dreun voor Nederlandse versie ‘De Warmste Week’: dj’s hebben corona en mogen geen gasten ontvangen in Glazen Huis

Celebrities “Ik lag vier dagen in coma”: presenta­tri­ce ‘Britain’s Got Talent’ herenigd met vroedvrouw die haar leven redde

Jurylid Amanda Holden (51) was tot tanen toe geroerd in de ‘Britain’s Got Talent’-aflevering van zondagavond. Tijdens de act van The Ultimate Magician werd ze namelijk herenigd met de vroedvrouw die in 2012 haar leven redde.

10:02