Dreigt een vroegtijdige scheiding tussen Annelies en Joris in ‘Blind Getrouwd’? (+ wat u allemaal niet op tv zag)

04 maart 2019

21u40 0 Showbizz Na Marjolein en Mike vorig jaar, dreigt een nieuwe vroegtijdige scheiding in ‘Blind Getrouwd’. Annelies en Joris hebben dan wel geen kletterende ruzie, neen, maar van een fijne, prille relatie is ook geen sprake. Hij wil wel, zij absoluut niet. In die omstandigheden nog ruim een maand samenleven is dan ook gruwelijk. De korte pijn, een snelle scheiding, lijkt de enige haalbare oplossing.

De cadeautjestijd is voorbij in ‘Blind Getrouwd’. Voor het ene koppel is het nog altijd ontwaken op een roze wolk, voor een ander koppel dreigt noodweer en storm, voor de overigen is het na een weekje feest ontwaken in een doodgewone wereld, waar er door man en vrouw moet gewerkt worden en de huiselijke klussen door hem en haar moeten uitgevoerd worden. En dan wordt al snel duidelijk dat blind trouwen best een ingrijpend gebeuren is. Witte ridders of droomprinsessen lopen blijkbaar niet massaal rond. Of hebben zich alvast niet ingeschreven voor ‘Blind Getrouwd’. Het is dus voor de koppels zoeken, beetje wringen nu en dan, aanpassen en bijsturen om de huwelijksboot naar een veilige haven te loodsen. Al vrezen we dat niet iedereen die haven gaat bereiken.

Annelies en Joris: beter stoppen

De beelden van Annelies en Joris doen week na week meer en meer pijn. Hoe Joris, de selfmade-ondernemer ook zijn best doet om te behagen, om te verleiden, om samen te leven, om gewoon een fijne partij te zijn voor haar, lerares Annelies blijft onbewogen. Samen een zetel gaan kopen? Vindt hij wel fijn, zij eigenlijk niks. Hij houdt van grijs of bruin? Neem dan meer beige, of wit! Een roze broek in de ochtend? Bweurk!! Een hart als bakvorm voor een cake? Laat die maar liggen! Hij zit rechts in de zetel? Dan gaat zij uiterst links zitten! Hij gaat er volledig voor? Zij wordt niet snel verliefd en voelt het niet! Hij wil zijn gevoelens delen? Zij wil niet geknuffeld worden of een kus krijgen! En dan was er nog de uitsmijter voor volgende week. Hij stopt de badkamer vol witte rozen? Zij stapt de volgende ochtend onbewogen, onbegrijpend, de badkamer binnen. Om maar te zeggen dat de relatie tussen Joris en Annelies, hun huwelijk dus, helemaal op een dood spoor zit. Sterker, eigenlijk dood is.

Een korte, harde beslissing dringt zich hier op. Niets laat immers blijken dat die twee het samen nog kunnen volhouden tot het einde van de tv-reeks. ‘Blind Getrouwd’ heet een experiment te zijn. Wel, experimenten kunnen mislukken. Ondanks alle voorbereidingen, wetenschappelijke onderzoeken en wat nog meer. Het is over en uit. Stoppen dus, die miserie tussen Annelies en Joris.

Slaagkans: 1 procent (was 5)

Elke en Tim: al gekust!

Hoe schril staat het koppel Annelies & Joris in contrast met Elke & Tim. Het eerste koppel wil je eigenlijk niet meer zien aanzien, van het andere koppel krijg je niet genoeg beeld binnen. Elke en Tim lijken fluitend hun huwelijk te ontdekken. Consumeren is voorlopig nog een ander woord, al lijkt er, weg van de camera’s wel, al wat uitvoeriger gekust, zo laat Elke fijntjes tussen de lijnen verstaan.

Inmiddels weten we ook dat hond Frankie die op het gemeenschappelijke bed ligt, eigenlijk Bettie heet en nog lelijker is. En knort bovendien. Maar meteen laat Elke haar beste kant zien. ‘Ach, ze is zo lelijk dat ze schattig wordt’. Zo scoor je ontzettend veel goeie punten.

Hoe mooi en snel het allemaal kan gaan maken Elke en Tim voortdurend duidelijk. Stralende persoonlijkheden die goed in hun vel zitten, die geen moeite moeten doen om bij elkaar te zijn.

Alles zit ook in details. Toen Elke en Tim hun appartement binnen stapten, lang de vloer vol hartjes, stonden de huwelijksfoto’s op de tafel. Romantiek, toch. Of is dat een bestoft woord? Alleszins niet voor dit koppel, die zelf verbaasd zijn dat hun relatie zo snel zo ‘klassiek’ lijkt te worden. Eén week samen? Dat is aluminiumfolie.

Slaagkans: 95 procent (was 90)

Jolien en Lenny: geen leven samen

Eerlijk, we vrezen dat het huwelijk van Jolien en Lenny exact één week heeft geduurd. Hoe confronterend waren de beelden van hun eerste gewone dag samen zijn?! Hij richting frituur en voetbaltraining, zij alleen thuis, uitkijkend naar een bezoekje van een vriendin. En tussendoor tijd maken om soep te koken. Die hij vergat te proeven. Om dan nog even te mekkeren dat Jolien vergeten was om de bloemen en de planten water te geven. In haar plaats waren we gillend het huis uit gevlucht.

Kunnen Jolien en Lenny de brokken nog lijmen? Wordt moeilijk! Misschien met knappe Jolien een witte short aandoen en mee gaan helpen in de frituur. Wat we haar niet echt zien doen. Of misschien moet Lenny zijn agenda bijsturen. Wat we hem echter ook niet echt zien uitvoeren. Al blijven de twee voorlopig vol goeie moed. ‘Ik denk dat we daar een goed evenwicht in kunnen vinden’, vond Jolien.

Slaagkans: 5 procent (was 15)

Joke en Stijn: wachten op vuur

Hoe spannend kan een doorsnee huwelijksavondje zijn? Hij vult een kruiswoordpuzzel in, kijkt naar ‘Mister Bean’, prult wat aan een gigantische Star Wars-Lego-maquette of kruipt samen met zijn vrouw onder een dekentje voor een filmpje. Zij kust hem net voor het slapen gaan. Niet omdat er passie in het spel is, of het een spontane ingeving is, maar omdat het goed is dat een koppel dat doet. Tja, dan mag het toch een beetje meer vonken bij zo twee jonge mensen, vinden wij. Er is niks mis aan doorsnee of middelmaat, alleen, is dat wel een goeie basis voor een florissant huwelijk? Daar vrezen we oprecht voor.

Slaagkans: 50 procent (was 75)

Line en Victor: twijfels slaan toe

Doctoraatstudente Line en office manager Victor zijn in een alles bepalende faze van hun proefhuwelijk beland. Ze willen en moeten kijken of ze de dagelijkse routine in hun prille gemeenschappelijke leven kunnen inpassen. Zien of hun levens kunnen samensmelten. Dat is theoretisch een gemakkelijke klus, zo lijkt het, in praktijk, duidelijk minder evident. Vooral Line heeft het moeilijk om zich te smijten. ‘De muurtjes’, zoals ze steeds zegt, blijken nog niet gesloopt. Al doet Victor heel erg zijn best. Hij beseft dat de weg lang en moeilijk is. ‘Ik ben heel lang single geweest en eigenlijk versaait’, zo analyseert hij zichzelf.

Eigenlijk valt de relatie van Line te vergelijken met haar doctoraatswerk: een werk van lange adem. En met nog een pak werk voor de boeg. Met de zekerheid dat Victor al een eind verder zit met zijn emoties dan Line. Hij loopt vol als hij zijn relatie ‘liefdevol vriendschappelijk’ noemt. Zij vond de openingsdans met ‘veel rock ‘n ‘roll’ het moment dat hij het best uit de verf kwam. Tijd voor Line om toch maar een tandje bij te steken…

Slaagkans: 45 procent (was 55)

Niet op TV:

Annelies leidt de camera rond in het huis dat ze, voor ze Joris kende, deelde met enkele vrienden.

De opvallendste quotes

Annelies (over een ‘trekje’): ‘Ik kijk zelfs op Immoweb om bij mensen binnen te kijken’ .

Annelies (over Joris): ‘Die zijn hart staat op de juiste plaats, maar ik moet een en ander nog op de juiste plaats zetten’.

Line (over het avontuurlijke): ‘Ik heb het avontuurlijke in mij, maar ik heb het nodig dat iemand dat er ook uit haalt’.

Lenny (over werk en vrije tijd): ‘Ik werk vooral ’s avonds in de frituur en doe de voetbaltraining. Ik steek mijn vrije tijd nu in Jolien. Da’s logisch. Maar daar moet een consensus in gezocht worden’.

Stijn (over intimiteit): ‘Er gebeurde nog niks. Het enige wat we doen is elkaar voor het slapen gaan een kus geven’.