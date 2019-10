Exclusief voor abonnees Dreigt André Hazes dezelfde weg op te gaan als zijn betreurde pa?: “Ik mis iemand die met zijn vuist op tafel slaat” Redactie

04 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Een relatiecrisis die meer op een welles-nietesspelletje begint te lijken, een carrière die voorbijraast en een iconische pa die vijftien jaar geleden overleden is. Zeggen dat André Hazes (25) zich in woelige wateren bevindt, is een understatement, al is dat de ‘Leef’-zanger niet aan te zien. “Maar ik zou mijn vader zo graag nog eens vragen hoe hij zijn optredens voorbereidde, en bleef doorwerken als hij een kater had”, zegt André deze week in een openhartig gesprek met het weekblad Dag Allemaal.

Van wie de voorbije maanden vrijwel voortdurend in het oog van een zware media­storm stond - de ene keer had hij volgens de Nederlandse bladen ­Monique (41) met die of die vrouw bedrogen, de andere keer zou hij het wel heel gezellig gemaakt hebben met modeontwerpster Nikkie Plessen - zou je misschien een fikse portie kribbigheid verwachten ten aanzien van een journalist. Niet zo bij André Hazes. Wel integendeel.

De man in huis

Zelfs het feit dat zijn vader uitgerekend op de dag van het interview vijftien jaar geleden overleed, brengt André niet van z’n stuk. “Toen ik nog thuis woonde, was het wel de gewoonte om niets te plannen op 23 september. Ondertussen heb ik mijn eigen gezin en leef ik al langer zónder dan met mijn vader.”

