Drama voor zwangere Veronique in ‘Familie’: kijkers huilen mee Hans Luyten

07 februari 2020

20u35 11 Showbizz In ‘Familie’ heeft intens geluk plaats gemaakt voor diep verdriet. Vrijdag wees een vruchtwaterpunctie uit dat het ongeboren kindje van Veronique (Sandrine André) het Edwards syndroom heeft. En dus weinig tot geen overlevingskansen. De kijker huilt massaal mee.

Gezien haar leeftijd (Veronique is 47 in ‘Familie’) vond de gynaecoloog het raadzaam om een vruchtwaterpunctie uit te voeren. De uitslag van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) was hard: het kindje heeft de aangeboren chromosoomafwijking trisomie 18. Negen op tien kinderen met het Edwards syndroom overlijden sowieso het eerste levensjaar door een groeiachterstand en afwijkingen, zoals van het hart. Het verdriet van Veronique en Lars (Kürt Rogiers) raakt duidelijk een zeer gevoelige snaar, zo blijkt op tal van fansites.

“Hartverscheurend, ik kon mijn tranen niet bedwingen”, schreef een soapliefhebber.

En: “Dit ging door merg en been.”

Of ook: “Ik heb zitten snotteren, mijn hart brak. En als ik terugdenk aan die scènes, huil ik weer.”

De makers van ‘Familie’ schrikken niet van de heftige reacties. “Dat onze kijkers geraakt zouden zijn en intens zouden meeleven, hadden we wel verwacht”, zegt Wim Feyaerts, creative producer van ‘Familie’. “Toen Lars en Veronique nog maar net zwanger waren, lazen we ook al enorm veel reacties. Zelfs toen ze enkel nog maar fantaseerden over een mogelijke naam voor hun kind. We zijn er ons heel erg van bewust dat deze verhaallijn zeer delicaat is. En voor- en tegenstanders zal hebben. Maar dit moeilijke thema toch durven aansnijden, vinden we maatschappelijk relevant. We willen dat dit bespreekbaar is.”