Drama voor Dimitri Vegas & Like Mike: dj’s verliezen vader en in dezelfde week werd ook kindje van Mike doodgeboren

Is Brad Pitt weer aan het daten? "Ze zouden een geweldig koppel zijn"

30 mei Het was een goede week voor Brad Pitt (57). Niet alleen kreeg hij in de echtscheidingsstrijd met zijn ex Angelina Jolie (45) de gezamenlijke voogdij over zijn kinderen, hij zou volgens geruchten ook opnieuw aan het daten zijn. De acteur wisselde tijdens de Oscars namelijk telefoonnummers uit met actrice en zangeres Andra Day (36), die genomineerd werd voor Beste Actrice bij de Oscars voor haar rol in ‘The United States vs. Billie Holiday’.