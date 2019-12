Drama tijdens repetities: populaire K-popster zwaargewond na metershoge val van podium TDS

26 december 2019

15u30

Bron: Metro UK/Twitter 0 Showbizz Red Velvet-zangeres Wendy (25), echte naam Shon Seung-wan, ligt in het ziekenhuis. De populaire Zuid-Koreaanse raakte zwaargewond tijdens de repetities van SBS Gayo Daejeon 2019, een muziekfestival dat jaarlijks tijdens de feestperiode op de Koreaanse televisie wordt uitgezonden. Wendy viel bijna 3 meter naar beneden toen ze van de trappen afdaalde, waarbij ze haar kaakbeen, polsen en bekken brak.

De fans en kijkers hadden er nochtans zo naar uitgekeken: meidengroep Red Velvet - bestaande uit Wendy, Seulgi, Joy, Irene en Yeri - werd verondersteld hun gloednieuwe single ‘Psycho’ te brengen tijdens het indrukwekkende evenement in Seoul. Maar tijdens het inoefenen van de show liep het fout: Wendy viel van de trappen van het podium en smakte bijna drie meter lager hard tegen de vlakte.

“Tijdens de repetities voor haar individuele optreden voor SBS Gayo Daejeon viel Wendy van het podium en liep ze ernstige blessures op”, aldus een woordvoerder van SM Entertainment, het bedrijf achter het muziekfestival. “Wendy werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht voor een grondig onderzoek. Ze liep verwondingen op aan haar gezicht en breuken in haar bekken en polsen. Ze heeft een spoedbehandeling ondergaan en wacht momenteel op aanvullende onderzoeken. Omdat haar gezondheid voorop staat, zullen we ons nu concentreren op haar verdere behandeling.”

“Onze excuses”

Ook de Zuid-Koreaanse omroep gaf een verklaring vrij over het incident: “Op 25 december gebeurde er een ongelukkig incident waarbij Wendy van Red Velvet gewond raakte tijdens de repetitie voor de SBS Gayo Daejeon. Hierdoor zal Red Velvet niet op het podium staan voor de live-uitzending. Onze excuses aan de fans en kijkers. We hopen op het snelle herstel van Wendy en SBS zal in de toekomst bijzondere aandacht besteden aan de veiligheid van de deelnemers.”

Via de sociale media regent het intussen wensen en steunbetuigingen voor Wendy. Het is algemeen geweten dat fans van K-pop hun favoriete artiesten hoog in het vaandel dragen. Haar fans wensen haar niet alleen een spoedig herstel toe, zij vinden ook dat organisatie SM Entertainment verantwoordelijk is voor het ongeval. “Het spijt me, dit is absoluut verschrikkelijk”, klinkt het op Twitter. “Die hoogte is zeker meer dan twee meter en Wendy kon zich niet realiseren dat er trappen waren. Ze viel recht in het donker. SBS verdient het om te worden aangeklaagd.”