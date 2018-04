Drake heeft een nieuw lief TC

19 april 2018

10u19 0 Showbizz Rapper Drake is opnieuw verliefd. En alweer valt hij voor de charmes van een vrouwelijke collega. Deze keer ging de Britse zangeres en componiste Raye met zijn hart aan de haal.

Drake (31) en Raye (20) werden samen gespot tijdens een uitje in Londen. Volgens insiders zouden ze al enkele weken stiekem aan het daten zijn. Ze zouden voor elkaar gevallen zijn nadat Raye enkele van haar liedjes opstuurde naar Drake met de vraag om zijn professionele mening te geven. Drake was zodanig onder de indruk van haar werk dat hij de jonge Britse persoonlijk wilde ontmoeten. Tijdens dat eerste contact zouden ze als een blok voor elkaar gevallen zijn. Raye is een beginnende artieste die een grote toekomst voorspeld wordt in Engeland. Ze schreef al enkele liedjes voor onder andere Little Mix en Charli XCX. Samen met Jax Jones zong ze zelf de hit 'You Don't Know Me'.

Type

Deze nieuwe romance bewijst dat Drake wel voor een bepaald type valt. Met name vrouwelijke popsterren. Eerder had hij al romances met onder andere Rihanna, Jennifer Lopez, Teyana Taylor, Rita Ora en Blac Chyna. Af en toe maakte hij ook al eens een uitzondering met topmodellen als Bella Hadid en Hailey Baldwin.