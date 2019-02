Drake en Kendrick Lamar weigeren Grammy-show TVC

08 februari 2019

22u08

Bron: ANP 0 Showbizz Kendrick Lamar, Drake en Childish Gambino willen dit jaar niet optreden tijdens de Grammy Awards. Dat zegt Ken Ehrlich, producent van de show, in The New York Times. Dat de artiesten weigeren is opmerkelijk omdat ze alle drie grote kanshebber zijn voor prestigieuze muziekprijzen die zondag worden uitgereikt.

Volgens Ehrlich wezen de rappers een optreden af vanwege het feit dat hiphopartiesten vaak misgrijpen in de belangrijkste categorieën. Hij betreurt dit. “Wanneer ze niet de grote prijzen binnenslepen heeft dat effect op waar de Grammy's voor staan en blijven ze minder belangrijk in de hiphopgemeenschap."

Vorig jaar won Lamar alle prijzen in de hiphopcategorieën, maar sleepte hij niet de award voor beste album in de wacht. Jay-Z, die dat jaar genomineerd was voor maar liefst acht prijzen, ging met lege handen naar huis.

Kendrick Lamar maakt dit jaar kans op acht muziekprijzen. Drake volgt hem op de voet met zeven nominaties. Childish Gambino kan vier keer als winnaar uit de bus komen. Of de mannen wel bij de uitreiking aanwezig zijn, is nog niet duidelijk.