Drake bezorgt kamermeisje de dag van haar leven door haar 10.000 dollar aan cadeaus te geven

15 februari 2018

De Canadese rapper Drake (31) bezorgde een vrouw uit Miami de dag van haar leven. Op Valentijnsdag trok hij 10.000 dollar (ruim 8.000 euro) uit om een kamermeisje in de watten te leggen.

Odalia Paret is een moeder van vijf kinderen uit Haïti,die vier uur reist om in een hotel in Miami Beach dagelijks veertien kamers schoon te maken. Toen de rapper haar verhaal las in de krant Miami Herald, ondernam hij samen met American footballer Antonio Brown actie om haar te belonen.

Paret kreeg een massage in de spa van het hotel en aansluitend een luxe diner. Vervolgens werd ze opgehaald door een limo die haar naar een warenhuis bracht. Daar wachtten Drake en Broen haar op. Het warenhuis opende de deuren alleen voor Paret en twee andere vrouwen uit Miami. Ze mochten 45 minuten lang shoppen. Paret kwam naar buiten met een tas van Valentino van 2000 dollar, vier flessen parfum, een 18-karaats gouden ketting en schoenen van 800 dollar.

Vorige week maandag doneerde Drake al 25.000 dollar (ruim 20.000 euro) aan de universiteit van Miami en beloofde ook nog eens nieuwe uniforms te kopen voor alle leerlingen. Eén studente kreeg van Drake zelfs een studiebeurs van 50.000 dollar. Een dag later kwam de Canadees een supermarkt binnen met een megafoon en riep om dat hij de boodschappen van alle aanwezige klanten zou betalen.