Drake bezoekt 11-jarig hartpatiëntje nadat ze de Keke-challenge doet TK

21 augustus 2018

10u18

Bron: ANP 1 Showbizz De 11-jarige Sofia Sanchez trok de aandacht van Drake toen ze een filmpje maakte waarop ze de schattigste Keke-challenge doet op zijn nummer 'In My Feeling's. Het meisje deed dit vanuit het Lurie Children's Hospital, waar ze een paar weken geleden een hartoperatie onderging en nu wacht op een harttransplantatie.

Drake bedacht zich geen moment toen hij hoorde dat het Sofia's grootste wens was om hem te ontmoeten en bezocht haar in Chicago. De rapper postte foto's van hun ontmoeting op Instagram, waarop de twee breed lachend te zien zijn.

Sofia en Drake brachten een uur samen door en kletsten over muziek, haar liefde voor cheerleading en hun gezamenlijke interesses: basketbal, uiltjes en Justin Bieber.

