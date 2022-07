Drake bevestigt aanhouding in Zweden, ondanks ontkenning management

Het gerucht ging afgelopen week al dat Drake zou zijn gearresteerd in een Zweedse club vanwege het bezit van marihuana. De hashtag #FreeDrake ging vervolgens snel viraal op social media. Opvallend is dat zijn management toen de aanhouding van de ‘God's Plan’-artiest ontkende. In een interview met ‘The Hollywood Reporter’ maakte het team van de zanger duidelijk dat hij niet gearresteerd was en gewoon in zijn hotel zat.