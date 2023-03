Draait ‘Bestemming X’ in de soep? Politie verplicht alle kandidaten (én crewleden) uit de bus te stappen

TV KIJK. Luk Alloo gaat langs bij 19-jarige por­no-ac­teur Dominique: “Beetje porno maken, beetje studeren. Dat lukt”

In z’n nieuwe programma ‘Alloo SEXpliciet’ gaat tv-maker Luk Alloo op bezoek bij verschillende sekswerkers. Zo ontmoet hij de 19-jarige Dominique, die porno-acteur is én ook nog steeds studeert. En er is de 26-jarige callgirl Lisa, die al op haar zestiende wist dat ze sekswerker wilde worden. “Ik heb er twee jaar goed over nagedacht.”