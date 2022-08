Draag eens een Tomorrowland-tent: ontwerper maakt outfits van festivalmateriaal

Dorothee Vegas & Like Maarten maken Moose Bar compleet gek op Tomorrow­land

Dj-duo Dorothee Vegas & Like Maarten, ofwel Dorothee Dauwe en Maarten Vancoillie, die ook dj’s zijn bij Qmusic, maakten er een stevig feestje van in de Moose Bar van Tomorrowland. De zaal was overvol en mensen stonden tot ver buiten aan te schuiven. “We draaien vooral Vlaamse schijven en dancemuziek”, zegt Dorothee Dauwe. Van Maarten is het allesbehalve zijn eerste keer op Tomorrowland: “Ik was er bij op de eerste editie”. Bekijk hierboven het verslag van hun dj-set.

31 juli