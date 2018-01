Dr. Phil verdedigt Youtube-ster Logan Paul: "Niet afrekenen op één foute beslissing" DBJ

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen of heel Youtube stond al in lichter laaie. Een van 's werelds bekendste Youtube-sterren, Logan Paul, maakte namelijk een video waarin hij in een Japans 'zelfmoordbos' een lijk filmde. Heel wat bekende gezichten veroordeelden de 22-jarige jongeman, maar televisiepsycholoog Dr. Phil neemt het nu voor hem op. "Het was een smakeloos filmpje, maar hou er rekening mee dat hij pas 22 jaar is. Hij is geen verschrikkelijk persoon".

YouTube Dr. Phil