Dr. Phil onder vuur: "Hij hielp verslaafden aan drugs en alcohol" TDS

23u17

Bron: BUZZE 1 CBS Showbizz Er is in Amerika ophef ontstaan rond Phil McGraw, bekend als Dr. Phil. De man en het personeel van zijn tv-show worden ervan beschuldigd dat zij gasten van de show drugs en alcohol gaven, hoewel net van hun verslaving af wouden raken.

Volgens de Boston Globe en STAT beweren verschillende voormalige gasten dat zij voor de show waarin zij van hun verslaving af zouden worden geholpen juist alcohol kregen. Ook zouden medewerkers van de show hen hebben geholpen om aan drugs te komen.

Zo nam Todd Herzog in 2013 deel aan de Dr. Phil Show. Hij vocht tegen alcoholisme, maar houdt vol dat hij niet dronken was toen hij in de studio aankwam. Hij vond echter een fles wodka in zijn kleedkamer, die hij helemaal leegdronk. Vervolgens bood een medewerker hem Xanax aan "om zijn zenuwen te kalmeren", aldus Herzog. "Ik had gedronken en kreeg Xanax, terwijl ik dat nog nooit van mijn leven gebruikt had, een dodelijke combinatie."

Andere gasten vertellen dat zij een pijnlijke en mogelijk gevaarlijke detox moesten ondergaan in hun hotelkamer voordat de talkshow werd opgenomen. Een gast kocht zelfs heroine met medeweten van de medewerkers van de show. Een andere gast, die overigens zwanger was, werd door een medewerker gefilmd toen zij op zoek ging naar een drugsdealer in Los Angeles. Dr. Phil, wiens echte naam Phil McGraw is, heeft nog geen commentaar gegeven op de beschuldigingen.