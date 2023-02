DPG Media, VRT, Play Media en Mediahuis houden solidariteitsactie ten voordele van slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

Op maandag zes maart, een maand na de eerste aardbeving in Syrië en Turkije, organiseren de drie grote Vlaamse mediagroepen een grote campagnedag. De hulp is broodnodig, want de ramp in Syrië en Turkije is van een ongeziene omvang. Een gebied zo groot als België en Nederland samen is op maandag zes februari in één klap volledig vernield. De ravage is enorm en het dodental is ondertussen opgelopen tot 47 000. Miljoenen mensen zijn dakloos. Daarom zullen Radio 1, Radio2, Radio2 BeneBene, Klara, Studio Brussel en MNM (VRT), Qmusic, Joe en Willy (DPG Media), NRJ (Play Media), Nostalgie en Nostalgie+ (Mediahuis) op zes maart muziek draaien op verzoek. De zenders maken elk hun eigen uitzendingen, met hetzelfde doel: zoveel mogelijk geld inzamelen om de slachtoffers in Syrië en Turkije te helpen. Die dag kunnen luisteraars kiezen welke muziek ze willen horen, op voorwaarde dat ze het Consortium 12-12 steunen. Ook het Franstalig gedeelte in ons land ondersteunt het initiatief. RTBF en RTL voeren actie op dezelfde dag.