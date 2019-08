DPG Media lanceert nieuwe radiozender ‘Willy’ DBJ

22 augustus 2019

19u30 1 tv Het lijkt erop dat DPG Media vanaf dit najaar de concurrentie wil aangaan met Studio Brussel. Al willen ze zo zelf niet gezegd hebben. ‘Willy’ zal de nieuwe radiotelg heten en het wordt een Around The Clock-rockzender die zich richt op muziekliefhebbers tussen 35 en 54. Belangrijke kanttekening: op de FM-band is geen plaats meer, dus Willy zal enkel digitaal te beluisteren zijn.

“Een halfjaar geleden hebben we een aantal creatievelingen op onze radiovloer carte blanche gegeven voor een nieuwe radiozender”, zegt directeur radio van DPG Media An Caers. ‘Eentje waarbij alles kan en alles mag. Het is Willy geworden, het buitenbeentje in onze radiofamilie. Het broertje van Qmusic en Joe met een hoek af, dat lak heeft aan regeltjes. Vrijheid en energie staan centraal in alles wat de radiozender doet. Willy richt zich op de muziekliefhebber van 35+ die aangeeft dat hij niet echt zijn plek meer vindt in het huidige radiolandschap.” Willy richt zich op muziekliefhebbers en muziek spelen met af en toe een vleugje jeugdsentiment, maar ook genoeg nieuwe gitaarmuziek. Van The Kinks en Jimi Hendrix, via Talking Heads, Pixies, Triggerfinger en dEUS tot Arcade Fire, Tame Impala, Balthazar en Whispering Sons.

Digitaal

Belangrijk detail is wel dat de zender enkel digitaal te beluisteren zal zijn. Via het internet en digitale televisie en ook via DAB+, het digitale zusje van de FM-radio. Op een klassiek radiotoestel zal je dus tevergeefs zoeken naar Willy en ook de meeste auto’s in Vlaanderen zijn nog niet uitgerust met de DAB+ technologie. “Maar vergeet niet dat nu al 1 op 5 Vlamingen digitaal luistert”, aldus Caers. “In 2020 moeten bovendien alle nieuwe wagens uitgerust zijn met een DAB+ ontvanger. Tegen 2021 is de inschatting dat ongeveer de helft van de Vlamingen digitaal zal luisteren.” Wanneer Willy exact gelanceerd wordt is nog niet duidelijk, maar dat zal ten vroegste eind september zijn. Wie er zal presenteren en hoe vaak dat gebeurt, wordt ook pas in een later stadium bekend gemaakt.