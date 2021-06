DPG Media acht keer in de prijzen gevallen op de Creative Belgium Awards

De winnaar bij uitstek is de Kaleidoscope 2020-campagne van De Morgen. Deze ontving maar liefst vijf bronzen beeldjes waaronder een award voor Graphic Design Integrated, Design Craft, Digital Craft Form en Film Animation. In de categorie Press wisten ze ook nog de award voor Art Direction in de wacht te slepen.

‘Code van Coppens’

Ook het VTM-programma ‘Code van Coppens’ is in de prijzen gevallen. Zij vormden op papier Het Laatste Nieuws om tot een heuse escape room, helemaal in stijl van het programma. De campagne werd beloond in de categorie Media, met een bronzen award voor Press. Verder is ook nog Streamz in de prijzen gevallen met de campagne ‘Van Bij Onz’. Zo won het platform - samen met Telenet - een bronzen award voor Culture & Social Behaviour en in de categorie Radio & Audio.

Verder wisten ook nog VTM NIEUWS en HLN LIVE een award in de wacht te slepen. VTM NIEUWS won goud bij de internationale ‘Broadcast Production Awards’ en dit in de in de categorie ‘design nieuwsset en technologie’. De jury was vooral overtuigd van de knappe integratie van videobeelden en realiteit. HLN LIVE veroverde nog brons bij INMA - ‘The International News Media Association’ - als sterke innovatie om nieuwsconsumenten te overtuigen om in te loggen op een platform.