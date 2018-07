Dove Ranim Houissa (20) wil Miss België worden: "Natuurlijk kan ik dat. Ik spreek 5 talen" Jolien Boeckx

14 juli 2018

00u00 0 Showbizz Angeline Flor Pua mag zich nu nog het mooiste meisje van het land noemen, maar er staan al 247 vrouwen klaar om haar kroontje over te nemen. Gisteren werd de nieuwe lichting Miss België-kandidates voorgesteld. Allemaal bloedmooi, maar slechts één met het strafste verhaal: de Oost-Vlaamse Ranim Houissa (20). Volledig doof, maar niet doofstom. "Ik spreek vijf talen. Daar schrik je van, hé."

Ranim spreekt Nederlands, Italiaans, Frans, Spaans en gebarentaal Nederlands en Italiaans - die laatste twee beschouwt ze zelf als één taal. Een straffe prestatie, en al helemaal voor iemand die doof is. Zij hebben het immers moeilijker om te praten. "Ik ben doof geboren en heb pas leren spreken vanaf mijn zesde. Toen heb ik implantaten gekregen waarmee ik toch iéts kan horen, en zo heb ik vervolgens met een logopediste stap voor stap leren praten. Niet gemakkelijk, maar ik kan goed liplezen en daar begint het", vertelt Ranim.

Tolk? Nee, bedankt

"Omdat ik nog in Italië woonde - ik ben daar ook geboren - was mijn eerste taal dus het Italiaans", lacht ze. Ranim woont al sinds haar zestiende alleen - intussen met haar vriend, die ook doof is - en verblijft nog maar acht jaar in België. Maar ze spreekt al vloeiend Nederlands. "Oh, vind je?", vraagt ze ons. "Bedankt, ik doe mijn best." En nu moet ze nog méér haar best doen, want in een horde kakelende vrouwen iets verstaan is niet gemakkelijk. "Ik zou een tolk kunnen meebrengen naar de bijeenkomsten van Miss België, maar dat wil ik niet. Ik wil niet extra opvallen. De meeste meisjes weten niet eens dat ik doof ben. Ik zeg dat ook niet of zo. Alleen moet ik soms een vraag dubbel stellen en praat ik wat luider. Dan leg ik het wel uit", zegt ze. "Maar voor de rest vind ik het niet zo moeilijk om te volgen in de groep. Ik kan perfect mee. Ik ben ook niet doofstom zoals vele mensen denken. Ik ben slim", lacht ze.

Roddels

En da's meteen ook haar motto in de strijd om het kroontje. Ranim wil af van alle vooroordelen - en vooral van het woord 'doofstom'. "Dát maakt me kwaad. Niemand mag gediscrimineerd worden omdat hij doof is. Dove mensen worden al snel beschouwd als mensen die niet tot de groep behoren omdat ze toch niks horen. Wij zijn het ideale slachtoffer van roddels, want 'we horen niks'. Ook werk zoeken is lastig, want 'we verstaan de mensen niet'. Dat is dus allemaal fout, hé. En dat wil ik aantonen. Dat is mijn missie bij Miss België. En na Miss België ga ik actrice worden. (lacht)"