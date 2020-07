Dove dragqueen Lola uit ‘Belgium’s Got Talent’ trekt aan alarmbel: “Door die mondmaskers kan ik niet meer liplezen” MV

24 juli 2020

De gevolgen van de coronacrisis voelen we allemaal. Maar als je doof bent, dan word je momenteel met heel wat struikelblokken geconfronteerd. Ex-Miss België-kandidate Ranim Houissa (22) is één van hen, net als dragqueen Lola McQueen - echte naam ­Alexander Decrans (32) - die bekend werd door 'Belgium's Got Talent'. In weekblad TV Familie getuigen ze over de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden. "Ik kwam niet meer buiten, gewoon omdat ik niet makkelijk meer kan communiceren."

“De coronaperiode is écht niet fijn voor mij”, zegt Lola/Alexander. “Als dove persoon word ik nu héél vaak geconfronteerd met mijn beperking, terwijl dat vroeger nooit gebeurde. De mondmaskers zijn noodzakelijk om het virus te bestrijden, maar ze brengen voor dove mensen enorm veel communicatieproblemen mee. Daardoor sloot ik mezelf een tijdje op. Ik kwam niet meer buiten. Gewoon omdat ik niet makkelijk meer kan communiceren. Maar da’s niet goed voor m’n mentale welzijn. ’t Is echt enorm vervelend... Zelfs met pen en papier of op de gsm iets duidelijk maken, willen heel wat mensen niet meer, uit vrees voor besmetting.”

Ranim Houissa ondervindt dezelfde problemen. “Als iedereen een mondmasker draagt, kan je niet liplezen, hé”, zegt zij. “Ik werk als bediende in een winkel en doe heel hard mijn best om met de klanten te communiceren, maar zo gáát het gewoon niet. Wat een miserie met die mondmaskers!”

Geïrriteerd

“Wanneer ik een broodje bestel of naar de winkel ga, praten mensen vaak tegen mij... Maar ik begrijp hen niet!” pikt Lola/Alexander in. “Ik zeg altijd dat ik doof ben. Sommige winkeliers hebben een extra scherm en doen hun mondmasker dan even naar beneden zodat ik kan liplezen. Maar niet iedereen doet dat.” Ranim Houissa zegt: “Ik probeer alles met mijn hoorapparaat te horen, maar sommige mensen wéten niet dat ik doof ben en als ik een paar keer ‘Wablief?’ zeg, raken ze soms geïrriteerd.”

Een Amerikaanse studente ontwikkelde intussen een transparant mondmasker. Zo kunnen slechthorende en dove mensen toch liplezen. “Maar ik weet niet of dat een oplossing is, want zoiets dampt aan”, zegt Lola/Alexander. “En we moeten ook de tong, tanden en kaakbeweging zien om te liplezen. En ook de mimiek is belangrijk. Door zo’n masker valt dat sowieso weg.”

Ranim is wél fan. “Zo handig! Ik gebruik ze nu zelf ook. Zo wordt er toch rekening gehouden met mensen met een beperking.” En gelukkig is er gebarentaal. “Maar uiteraard kan lang niet iedereen dat”, aldus Lola/­Alexander. “Ik was wel blij toen er bij de uitleg van het Nationaal Crisiscentrum op tv steeds een doventolk verscheen. Dat was voor ons héél aangenaam. Maar voor de rest gebeurt dat veel te weinig. Uiteraard moeten niet alle entertainmentprogramma’s getolkt worden, maar ’t zou al fijn zijn mochten er meer dove mensen bij betrokken worden. Zoals vroeger bij ‘1 jaar gratis’ of nu in ‘Iedereen beroemd’, waar er voor het eerst een dove persoon meespeelt in ‘Homo universalis’. Zo kan men zien dat wij ook gewone mensen zijn.”

Zelfs in het Italiaans

Ranim werd opgevoed zónder gebarentaal, hoewel ze doof werd geboren: “Ik heb het nadien wel aangeleerd. Ik kan nu zelfs ook gebarentaal Italiaans. Ik heb er geen probleem mee dat niet alle tv-programma’s een tolk hebben, maar ik kan héél goed liplezen. Dat er een doventolk aanwezig is bij het journaal, is wel de max.”

Zowel Ranim als Lola hoopt dat er snel een einde komt aan de coronacrisis: “Het zal zóveel deugd doen om weer op een gewone manier te communiceren. Wat zullen we blij zijn als we verlost zijn van die vervelende mondmaskers!”

