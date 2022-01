Doutzen Kroes stopt als model: “Ik wilde niet meer voor merken werken waar ik niet helemaal achter stond”

Jarenlang was ze het meest succesvolle Nederlandse topmodel. Doutzen Kroes was het gezicht van Versace, Gucci en Victoria’s Secret, maar zet nu een punt achter haar carrière. Dat besliste ze al in 2020, vertelde ze in de podcast van voormalig advocate Isa Kriens. “Ik zag dat ik eigenlijk alles heb. Een leuk gezin, gezonde kinderen, een leuke man, mooie familie en allemaal lieve mensen om me heen. Waarom doe ik eigenlijk wat ik doe en wat zijn mijn beweegredenen, vroeg ik me af.” Daarom besloot Doutzen nog één opdracht te doen, om vervolgens te kijken of ze het “met haar hoofd of met haar hart” deed.