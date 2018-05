Dotan vermist: alle gebeurtenissen op een rij EDA

05 mei 2018

10u17 0 Showbizz Dotan ging de afgelopen weken flink door het stof. Nadat bekend raakte dat de zanger zijn imago opkrikte met meer dan 100 nepaccounts, staat Nederland en Vlaanderen in rep en roer. Koos hij daarom het hazenpad? Om zijn wonden te likken? Of moeten we ons -zoals moeder Patty vandaag aangeeft- echt zorgen maken?

14 april 2018: De Volkskrant brengt het nieuws van de 140 nepprofielen

Met emotionele verhalen van fans, bijzondere ontmoetingen en fanatieke aanmoedigingen oogstte Dotan de afgelopen jaren veel lof. De zanger werd op handen gedragen, maar schijn bedriegt. Uit een uitgebreid onderzoek van de Volkskrant blijkt dat er zo’n 140 nepprofielen zijn gebruikt om zijn voorkomen een flinke boost te geven.

Voormalig manager Marlous Hoogendoorn biecht aan de Volkskrant op schuldig te zijn aan het aanmaken van 45 nepaccounts, volgens haar in opdracht van de zanger. “Als hij zichzelf op de radio had gehoord, nam hij contact met me op. Dan moesten we even gaan duwen”, aldus Hoogendoorn. Om haar verhaal te ondersteunen deelt ze haar mailverkeer met Dotan, waarin hij controleert of de accounts zijn aangemaakt. Vervolgens geeft Dotan door waarvoor de accounts ingezet kunnen worden: ‘Liken? Favoriten? Etc?’

16 april 2018: Universal Music, de platenmaatschappij van Dotan, vindt het “zeer wenselijk” dat de zanger reageert...

.. op de onthullingen over de fake fans die hem op sociale media de hemel in prezen. Universal Music heeft sinds de publicatie in de Volkskrant nog niets gehoord van Dotan of zijn management.

“Het is voor ons onmogelijk om inhoudelijk op de zaak te reageren”, stelt de zegsman. “We zijn nergens bij betrokken geweest en hebben geen enkele kennis gehad van deze zaak. Dus het is aan Dotan zelf om commentaar te geven en het is zeer wenselijk dat hij dit op korte termijn doet.”

Diezelfde dag plaatst Dotan een video op sociale media waarin hij zijn excuses aanbiedt.

Dotan geeft toe dat hij sinds 2011 nepaccounts heeft. Dit heeft hij met een team uitgewerkt. “Dit is iets waar ik achteraf ontzettend veel spijt van heb, wat ik heel dom vind. Ik was heel naïef, veel te ambitieus en onzeker, denk ik.”

17 april 2018: cabaretier Hans Teeuwen imiteert

Ook Bol.com lacht mee...

Diezelfde avond: Dotan geeft in een interview aan RTL Late Night toe dat hij nepprofielen gebruikte

Zanger @DotanMusic heeft toegegeven dat hij gebruik heeft gemaakt van nepprofielen op sociale media om zijn muziek te promoten. Hij neemt hier de volledige verantwoordelijkheid voor. #RTLLNhttps://t.co/Amy7famD05 pic.twitter.com/CknRysUckU RTL Late Night(@ RTLLateNight) link

“Ik hoop het vertrouwen stap voor stap terug te kunnen winnen”, zei de zanger maandagavond in RTL Late Night. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu probeer de dag door te komen. Ik hoop dat ik op een gegeven moment de muziek weer kan laten spreken.” Dotan ging nogmaals diep door het stof. “Ik vind het heel belangrijk duidelijk te hebben dat ik me echt distantieer van de nare opmerkingen naar andere mensen en verhalen die zijn verzonnen.” Als dieptepunt noemde de singer-songwriter het verhaal over het leukemiepatiëntje. Dotan zou de jongen in december 2015 de avond van zijn leven hebben gegeven door hem na een concert in de Ziggo Dome te ontmoeten, maar de jongen bleek helemaal niet te bestaan. “Ik wil benadrukken dat ik daar zelf niet achter zit, dat het niet uit mijn hoofd komt.”

18 april: De Telegraaf maakt Dotan's eigendommen bekend

De krant maakt bekend dat Dotan vijf huizen bezit in Amsterdam én een huis in het Vondelpark. In de context betekent dit: extra olie op het vuur en nog meer misnoegde reacties aan zijn adres(sen).

20 april: De Jeugd Van Tegenwoordig vernielt de gouden plaat van Dotan in een filmpje van Studio Brussel

Vjeze Fur brak de plaat in stukken en gooide de restanten weg. Willie Wartaal vulde aan: “Hé Dotan, misschien moet je muziek maken die mensen écht leuk vinden?”

26 april 2018: Tien dagen na het interview op RTL cancelt Dotan optreden op Rock Werchter

Of werd hij gecanceld? Officieel luidt dat de zanger zich wil focussen op nieuw werk.

5 mei 2018: Moeder Patty doet emotionele oproep in De Telegraaf nadat ze twee al weken geen teken van leven ontving.

Wordt vervolgd...