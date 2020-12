Dotan mocht optreden voor de paus in Rome: “Ik kan het nog steeds niet geloven”

Dotan was in Rome voor opnames van het Italiaanse tv-programma ‘Show Do Vaticano’, dat jaarlijks op kerstavond wordt uitgezonden. Hij zou de paus tussen de repetities van de show ontmoeten. Gehuld in een net zwart pak werd hij tijdens de opnames begeleid door een live orkest en voerde de zanger onder meer zijn hit ‘There Will Be A Way’ op.

De 34-jarige zanger is de eerste Nederlandse artiest ooit die er uitgenodigd is. “Ik vind het een ontzettende eer om in het Vaticaan te mogen optreden en de paus te mogen ontmoeten”, zei de zanger eerder deze week. “Het Vaticaan is een van de mooiste plekken ter wereld om te mogen spelen. Wat er allemaal gebeurd is met mijn muziek in Europa dit jaar is ongelooflijk en dit voelt als een kers op de taart”, aldus Dotan.

De zanger heeft relatief veel bekendheid verworven in Italië met zijn hits Numb en There Will Be A Way, die afgelopen jaar hoog op de lijsten eindigden. Afgelopen zomer was Dotan veel in Italië te vinden en verscheen hij in nationale televisieprogramma’s.

