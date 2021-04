Dorothee staat doodsangsten uit wanneer ze geconfronteerd wordt met slangen

Showbizz Kleinzoon van Johny Voners: “Op het laatst lag ik naast hem op bed, zonder woorden”

13:07 Het is intussen al meer dan een jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van Johny Voners, bij het brede publiek bekend als Xavier Waterslaeghers. De Kampioen wordt enorm gemist en op vele manieren geëerd. Zo schreef kleinzoon Tibo een nummer over zijn bompa: ‘1945'. In een interview met Humo vertelt hij over hun mooiste momenten samen. “Toen ik op internaat zat, kwam hij mij elke woensdag halen om samen te eten.”