Dorothee Dauwe wordt meter van tweede kindje Maarten Vancoillie SD

18 juni 2018

16u54 0 Showbizz Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie (29) en Dorothee Dauwe (28) hebben zopas leuk nieuws gedeeld in hun uitzending: Dorothee wordt meter van het tweede kindje van Maarten.

"Wil jij mijn meter zijn? Kusje, mini-kwallie 2", staat er te lezen op het kaartje dat Dorothee van Maarten kreeg. Aan het kaartje is een klein knuffelbeertje vastgemaakt.

Dorothee is helemaal door het dolle heen met de vraag. "Smelt. Ja natuurlijk. Ik word meter van de Kwallie zijn dochtertje", schrijft ze op Instagram.

Maarten Vancoillie wordt in november voor de tweede keer vader. Leon, het zoontje van Maarten en zijn vriendin krijgt er dus een zusje bij. Maarten is helemaal in de wolken, zo liet hij eerder al weten: “Mijn vriendin en ik zijn heel blij! Ik dacht dat ik de ‘madness’ onder controle had, maar de ‘madness’ moet nog beginnen (lacht).”

