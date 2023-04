Dorien of Gino? Deze kandiaat bereikt als eerste ‘Bestemming X’: “Nooit gedacht dat ik zo ver zou geraken”

Tien onbekende Vlamingen trokken - in een geblindeerde bus - op het reisavontuur van hun leven, met slechts één doel voor ogen: ‘Bestemming X’ vinden. In een bloedstollende finale - waarin finalisten Gino en Dorien op zoek gingen naar rode telefooncellen om coördinaten te bemachtigen - was het brandweerman Gino die er als eerste in slaagde om gastheer Kevin Janssens (43), en hierbij de eindbestemming, te vinden. De presentator bevond zich in een strandhuis aan de krijtrotsen van de Engelse kust, vlakbij de Seven Sisters.