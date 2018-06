Dorianne is de nieuwe ster bij MNM: "Ik wil rolmodel zijn voor jonge lesbiennes" Jolien Boeckx

21 juni 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 2 Showbizz Nog tot morgen sleept ze studenten door de blok met 'Marathonradio', deze zomer presenteert ze het ochtend- én avondblok, en vanaf september is ze de stem van 'Generation M'. Dorianne Aussems (25) is de nieuwe ster van MNM en een rolmodel voor jonge lesbiennes. "Prachtig dat ik andere meisjes kan helpen dankzij mijn job."

Vier jaar geleden liet ze zich zelf nog door de examens van haar opleiding Journalistiek loodsen door 'Marathonradio' van MNM. Nu werkt Dorianne Aussems er voor het eerst aan mee en doorkruist ze al drie weken heel Vlaanderen in het gezelschap van Tom De Cock, Laura Govaerts en Sander Gillis. Peter Van de Veire, Julie Van den Steen en Brahim zitten in de studio. "Wie had dat ooit gedacht?", lacht ze. "Ik was destijds wel fan van Peter, maar was toen nog niet bezig met 'Oh, wie weet presenteer ik ooit zelf op MNM'. Toch is het zeker een droom die is uitgekomen."

Vooral het persoonlijke contact met de luisteraars vindt Dorianne geweldig. "In de studio zie je af en toe wel eens iemand, maar hoor je hen vooral via de telefoon. Nu sta ik echt 24 uur op 24 met de studenten in contact. We staan letterlijk aan hun bureau. Zó plezant om te doen. Afgelopen maandag reden we naar een internaat in Gent. Een papa had ons gebeld om voor wat ontspanning te zorgen. We namen één van onze ex-'Start To DJ'-winnaars mee en bouwden een zot feestje van drie kwartier. Daar sta je dan, in de namiddag te dansen op Destiny's Child. 'Wát een job heb ik toch', dacht ik. (lacht)"

Doodnormaal

'Generation M' - en het online platform generationm.be - is ook een manier om jongeren vrijuit te laten praten over hun gevoelens en ervaringen, onder meer over seksualiteit. En daar speelt Dorianne perfect op in. Een maand geleden vertelde ze in 'Van Gils & gasten' openlijk dat ze op vrouwen valt, net zoals haar collega Karolien. De twee haalden toen het gebrek aan vrouwelijke rolmodellen aan. "Ik heb zo iemand echt gemist in mijn leven", vertelt de jonge radiostem nu.

