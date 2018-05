Dora the explorer wordt verfilmd en deze actrice mag haar spelen TC

03 mei 2018

14u53 0 Showbizz 'Dora the Explorer', de animatiereeks die al jaren superpopulair is bij kleuters over de hele wereld, krijgt een live action-verfilming. Actrice Isabela Moner mag de rol van Dora vertolken.

Dora the Explorer, de educatieve tv-reeks waarin kinderen een snuifje Engels meekrijgen, is al sinds 2003 te zien op Nickelodeon. De reeks blijf immens populair bij kleuters wereldwijd en dat inspireert Hollywood nu om er ook een live action-film van te maken. Zopas raakte bekend dat actrice Isabela Moner de rol van Dora zal vertolken. Die had ook al een rolletje in 'Transformers: The Last Knight'. Dat een 16-jarige actrice de rol van Dora mag spelen mag niet verbazen. In de prent zal Dora immers al een tiener zijn. Ook andere bekende personages, zoals haar neef Diego, aapje Boots en de stoute Zwieber de vos zouden in de film opduiken. Wie die personages zal vertolken is nog niet bekend. De dieren zouden wel via CGI tot leven komen.