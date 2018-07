Doortje uit 'F.C. De Kampioenen' breekt in alle stilte met Britse echtgenoot (en heeft al een nieuwe vriend) TK

17 juli 2018

00u00 2 Showbizz Ann Tuts (53), die we vooral kennen als Doortje uit 'F.C. De Kampioenen', heeft in alle stilte een punt gezet achter haar huwelijk met de Britse acteur Mark Smith.

Eerder dit jaar namen ze samen met hun dochters Ellen (20) en Saskia (18) nog als gezin deel aan het VTM-programma 'Groeten uit'. De twee leerden elkaar kennen in Zanzibar en trouwden toen Ann zwanger was van Ellen, maar woonden eigenlijk nooit samen. Mark bleef al die tijd in Engeland wonen en werken. Maar dat lukte allemaal, zei Ann vorig jaar nog. "In bepaalde periodes zie je elkaar weinig, maar afstand nemen is ook heel leerrijk. Dan besef je weer wat je aan elkaar hebt."

Nu is hun huwelijk dus voorbij. De actrice heeft intussen een nieuwe vriend. Op Rock Werchter verscheen ze aan de zijde van Johan Tuyaerts. Hij is een ervaren tv-maker die jaren aan het hoofd stond van productiehuis Sultan Sushi, dat kijkcijferkanonnen als 'Fata Morgana', 'Marsman' en 'Danni Lowinski' maakte. Net als Ann heeft hij twee dochters.