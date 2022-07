Door vechtscheiding is zangeres Trisha nu ook haar inkomen kwijt: “Lang zal ik niet kunnen teren op mijn reserves”

BVEen nieuw dieptepunt in de turbulente nasleep van haar huwelijksbreuk met Kurt: zangeres Trisha (39) moet haar fitnesszaak sluiten. “Het leven is verschrikkelijk, maar ik heb uit alle miserie veel lessen getrokken”, zegt ze in Dag Allemaal. Daarnaast spookt ook de zorgwekkende toestand van haar ex Ignace Crombé (65) dagelijks door haar hoofd, vertelt ze openhartig. Een gesprek over haar liefdesleven, haar financiële problemen en haar toekomstvisie. “Ik heb Ignace gezegd dat ik geen rechtszaak om de centen wil.”