Door corona genoot Thomas Vanderveken van een extra lang vaderschapsverlof, maar... “Ik krijg soms het gevoel dat ik nooit eens vijf minuten voor mezelf heb”

Dit duo moet 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' als eerste verlaten

22 oktober De kogel is door de kerk: vriendinnen Mira en Anne-Sophie moeten ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ verlaten. Donderdagavond besloten Piet Huysentruyt, Sofie Dumont, Loïc Van Impe en Anne-Sophie Breysem unaniem dat hun restaurant Vuur in Aalst als eerste de deuren moet sluiten. Sofie Dumont had plus- en minpunten over het voorgerecht en Piet Huysentruyt vond de zeebaars perfect gebakken, maar de jus was “precies garnalenwater.”