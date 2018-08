Doodzieke Aretha Franklin is terug alert en deelt zelfs 'plaagstootjes' uit EDA

15 augustus 2018

15u47

Bron: ANP 0 Showbizz De wereld mag dan wel stilaan afscheid nemen van Aretha Franklin, de familie geeft de hoop voorlopig nog niet op. En dat doet The Queen of Soul evenmin. De doodzieke zangeres zou vanop haar 'sterfbed' zelfs lachen en plagen.

Ondanks haar verslechterde gezondheid gaat het naar omstandigheden goed, vertelt Aretha's neef Tim Franklin aan People.

"Ze is alert, lacht en plaagt en herkent nog iedereen", vertelt hij over zijn 76-jarige tante. "We geloven dat ze het gaat redden en daar gelooft ze zelf ook in. Dat is het belangrijkste."

Mirakel

Begin deze week werd duidelijk dat de gezondheid van de meervoudige Grammy-winnares, die al jaren strijdt tegen kanker, hard achteruit was gegaan. Ze is momenteel thuis waar ze verder verzorgd wordt. Dinsdag ging Stevie Wonder langs bij 'The Queen of Soul' om haar een laatste groet te brengen. Mogelijk zorgde die voor een mirakel.