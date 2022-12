Doodsoorzaak ‘Triangle of Sadness’-actrice Charlbi Dean bekend

Royalty Hoezo, ze moest het leren? Beelden tonen hoe Meghan Markle al koninklij­ke buiging maakte in ‘Suits’

Een scène waarin Meghan Markle (41) een koninklijke buiging maakt in de serie ‘Suits’ gaat als een lopend vuurtje over de sociale media. De beelden zijn opvallend, omdat de hertogin van Sussex eerder beweerde dat ze niet wist dat ze een buiging moest maken voor de Queen, laat staan hoe. “We zaten in de auto en Harry zei: ‘Je weet toch hoe je moet buigen?’ Maar ik dacht dat het een grap was”, vertelde ze in hun docu op Netflix. Maar nu blijkt dat Markle haar eerste koninklijke buiging dus al veel eerder achter de rug had...

