Doodsoorzaak Cranberries-zangeres O'Riordan pas in april verwacht: onderzoek laat op zich wachten TDS

19 januari 2018

20u06

Bron: BUZZE 7 Showbizz De exacte doodsoorzaak van Dolores O'Riordan van The Cranberries laat mogelijk nog lang op zich wachten. De lijkschouwer verwacht niet voor april met resultaten van het onderzoek naar buiten te komen, meldt People.

O'Riordan werd maandag dood gevonden in een hotel in Londen. De Ierse zangeres is niet onder verdachte omstandigheden overleden, meldde de politie al eerder. Naar verwachting wordt het lichaam van O'Riordan na het onderzoek overgebracht naar Ierland, waar ze naast haar vader wordt begraven in Limerick.

De zangeres brak in 1993 met The Cranberries door. De band scoorde hits met nummers als Zombie en Linger. O'Riordan werd 46 jaar.