Doodsoorzaak broer Hayden Panettiere bekend: “Je zal voor altijd in ons hart zijn”

CelebritiesOp 19 februari overleed de 28-jarige broer van ‘Heroes’-actrice Hayden Panettiere (33), Jansen. Over de doodsoorzaak was verder nog niets bekend, tot nu. “Het plotse overlijden kwam door een vergroot hart, in combinatie met complicaties aan de aortaklep", stelt zijn familie in een verklaring aan ABC News.

Hayden Panettiere heeft - samen met haar ouders - voor het eerst van zich laten horen, sinds het overwachte overlijden van haar jongere broer eerder deze maand. “Je zag het hart van Jansen in zijn ogen, zijn charme en in zijn stralende, innemende glimlach. Zijn ziel in zijn meesterlijke en onthullende schilderijen en de vreugde van het leven in zijn droge humor”, klinkt het onder meer in het statement van de familie aan ABC News. “Zijn charisma, warmte, mededogen voor anderen en zijn creatieve geest zullen voor altijd in ons hart leven en in de harten van iedereen die hij tegenkwam.”

“We zijn dankbaar voor de vele betuigingen van liefde en steun aan onze familie, nu we dit ondenkbare verlies proberen te verwerken. We houden van je Jansen. Je zal voor altijd in ons hart zijn.”

Doodsoorzaak

Uit een politierapport, dat ‘TMZ’ eerder al kon inkijken, bleek dat vrienden Jansen levenloos aangetroffen hebben in de zetel van zijn appartement in New York. De doodsoorzaak bleek tot hiertoe echter een mysterie, maar zijn familie schept nu meer duidelijkheid in hun statement. “Hoewel het weinig troost biedt, meldde een medische onderzoeker dat het plotselinge overlijden van Jansen kwam door cardiomegalie (vergroot hart), in combinatie met complicaties aan de aortaklep.”

Jansen Panettiere werkte de laatste jaren als kunstenaar, maar in het verleden speelde de man ook al mee in enkele films. Zo had hij een stemmetje in ‘Ice Age: The Meltdown’ en was hij te zien in een aflevering van ‘The Walking Dead’. Samen met zijn zus speelde hij dan weer mee in ‘Tiger Cruise’ (2004), ‘Racing Stripes’ (2005) en ‘The Forger’ (2011).

