Dood van baby Kasper zorgt voor ongeziene tweespalt in ‘Familie’ HL

02 september 2019

20u35 0 showbizz Wat een start van de tweede week van ‘Familie’. Na de lugubere moord van Mathias op Marie en het dodelijke vuurongeval met pyromaan Elias stierf er maandag nog iemand compleet onverwacht in de VTM-serie: baby Kasper.

Vrijdag botste Jan (Jef De Smedt) met zijn wagen op die van Cédric (Yanni Bourguignon). Het verbodsteken dat aan het begin van de eenrichtingsstraat stond, was immers verdwenen. Niko (Jo Hens) en Rudi (Werner De Smedt) hadden dat in een dronken bui en als kwajongensstreek weggenomen. De gevolgen van het ongeval werden pas maandag duidelijk. Jan en Cédric hadden enkel wat schrammen, maar baby Kasper, die bij Cédric in de wagen zat, overleefde klap niet. Dood. Gedaan met het prille vadergeluk.

Ongezien

Het drama is de start van een verhaallijn die voor een ongeziene tweespalt zorgt bij de Van den Bossches, want de hele familie lijkt betrokken partij. Maar niet iedereen zit in hetzelfde kamp. Cédric, Veronique en de rest van de familie zijn vooral boos en enorm verdrietig omdat hun zoon, kleinzoon of familielid zo plots werd weggerukt. Maar er zijn ook verwijten aan het adres van Jan, die het ongeval veroorzaakte. Jan voelt zich op zijn beurt enorm schuldig, maar de kijker weet dat ook Niko en Rudi niet vrijuit gaan. Zonder hun grap zou het ongeluk nooit hebben plaatsgevonden. Komt hun geheim uit? Dan zal de situatie zeer ingewikkeld worden, want Rudi is de beste ontwerper van Veronique en Niko is samen met Mieke, de dochter van Jan. Als duidelijk wordt wat zij gedaan hebben, zal dat alle verhoudingen flink door elkaar schudden. ‘Familie’ start het nieuwe seizoen dus met een serieuze schokgolf.

