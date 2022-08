Donorkandidaat gevonden: actrice Anne Heche (53) van beademing gehaald

UpdateNegen dagen na een ernstig verkeersongeval, is de Amerikaanse actrice Anne Heche zondagavond (lokale tijd) van de beademing gehaald. Er is een geschikte persoon gevonden aan wie haar organen gedoneerd kunnen worden. Dat zegt een woordvoerder aan het persagentschap Reuters.

De familieleden van Heche hadden vrijdag gemeld dat de 53-jarige actrice hersendood was verklaard. Daarmee was ze volgens de Amerikaanse wet overleden. Haar hart klopte nog wel, omdat Heche nog altijd aan een beademingsapparaat lag, in afwachting van een eventuele orgaandonatie.

Heche reed vorige week vrijdag in Los Angeles met haar auto een huis in. De auto en de woning gingen in vlammen op. De actrice liep ernstige verwondingen en hersenschade op en lag sindsdien in het ziekenhuis.

Relatie met Ellen DeGeneres

De actrice werd in de jaren tachtig bekend door haar rol in de soap "Another World". Ze was daarin te zien tot en met 1992. Later speelde ze in films als "Donnie Brasco" (1997), “Wag the Dog” (1997) en “Six Days Seven Nights” (1998). Voor haar rol in de tv-film "Gracie's Choice" uit 2004 werd ze genomineerd voor een Emmy Award.

Eind jaren negentig trok Heche veel media-aandacht vanwege haar relatie met Ellen DeGeneres. De twee gingen in 2000 na drie jaar uit elkaar. Een jaar later trouwde Heche met cameraman Coleman Laffoon, met wie ze een zoon kreeg. In 2007 vroeg ze de scheiding aan, die twee jaar later definitief was. De actrice kreeg daarna een relatie met acteur James Tupper, met wie ze ook een zoon kreeg. De twee gingen in 2018 uit elkaar.

Herbekijk: