Donna en Kelly in nieuwe 'Beverly Hills 90210'? TC

13 maart 2018

Tori Spelling hint dat ze samen met Jennie Garth aan een nieuw project werkt voor CBS. Bronnen bij die Amerikaanse zender hebben het over een spin-off van 'Beverly Hills 90210'.

Een nieuwe tv-job zou vooral Tori Spelling momenteel goed uitkomen. De actrice zou namelijk ei zo na failliet zijn en kan een financiële injectie dus goed gebruiken. Logisch dus dat ze alles op alles zet om opnieuw te kunnen acteren. En waarom dan niet haar meest succesvolle personage vanonder het stof halen? Dat zou haar misschien wel de grootste kans op succes bieden. In Hollywood gokt men daarom dat Tori en Jennie een dramareeks hebben bedacht met hun twee 'Beverly Hills 90210'-personages Donna en Kelly in de hoofdrol. Die twee zouden ondertussen mama zijn en nu zélf kids hebben die als tiener naar dezelfde high school gaan als zij deden in de klassieke tv-serie. Of de reeks er ook daadwerkelijk zal komen, is nog koffiedik kijken. CBS zal vermoedelijk eerst een pilot laten maken en uittesten of die aanslaat bij het publiek. Jennie en Tori zijn immers geen garantie op succes. De twee actrices werkten eerder ook al eens samen aan 'Mystery Girls', maar die reeks uit 2014 werd al gauw weer afgevoerd.