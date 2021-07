Donateurs voelen zich "gefopt", maar kleine lettertjes bij crowdfunding voor Harry en Jerina zijn duidelijk: "Gegeven is gegeven”

Celebrities IN BEELD. Glamour, maar vooral veel glitter op de rode loper van Cannes

19:57 Eindelijk ontwaakt de filmwereld uit haar winterslaap: in Cannes is de 74ste editie van het filmfestival van start gegaan. De coronadreiging weerhield de groten der Hollywood er niet van om van heinde en verre af te zakken naar de hoofdstad van de film. Al was het maar om het stof uit hun glamoureuze - maar bovenal oogverblindend glitterende - baljurken te kloppen. Dit waren de meest opvallende looks op de rode loper.