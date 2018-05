Don Johnson strikt rol in nieuwe tv-serie 'Watchmen' TC

24 mei 2018

16u00 0 Showbizz Don Johnson (68) heeft een nieuwe tv-rol te pakken. Hij zal een van de hoofdpersonages spelen in 'Watchmen', een reeks waar nu al halsreikend naar uitgekeken wordt. Die serie is gebaseerd op een populaire Amerikaanse stripreeks.

Bijna 28 jaar na de laatste aflevering van het legendarische 'Miami Vice' heeft Don Johnson opnieuw een hoofdrol te pakken in wat volgens Hollywoodwatchers een absolute topserie kan worden. Niet dat Don ondertussen geen tv-werk meer deed (hij was onder andere te zien in 'Nash Bridges', 'From Dusk Till Dawn: the Series' en 'Sick Note'), maar de aangekondigde reeks 'Watchmen' zou opnieuw een wereldwijd succes moeten worden. Niet alleen omdat ze gebaseerd is op een van de meest succesvolle stripreeksen uit de Amerikaans geschiedenis, maar ook omdat er naast Don Johnson nog een aantal topacteurs gecast werd. Onder andere Regina King ('The Leftovers'), Louis Gossett Jr ('An Officer and a Gentleman') en Tim Blake Nelson ('O Brother Where are Thou') spelen ook mee. De pilot werd al opgenomen. Indien de reacties van het publiek net zo positief zijn als verwacht wordt, zal HBO de serie begin volgend jaar uitzenden.