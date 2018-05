Don Diablo brengt lied uit voor Avicii EVDB

26 mei 2018

18u43 0 Showbizz De Nederlandse DJ Don Diablo heeft een liedje uitgebracht ter ere van de overleden DJ Avicii. In samenwerking met de Zweedse zangeres Hilda brengt hij nu 'Wake me when it's quiet' uit. Alle opbrengsten van het nummer gaan naar het goede doel.

Don Diablo begon 'Wake me when it’s quiet' te produceren nadat hij een demo opgestuurd kreeg van de Zweedse zangeres Hilda. De zangeres had het nummer een dag na het overlijden van Avicii geschreven. "Het nummer raakte mij meteen. De beste manier om als artiest met je emoties om te gaan is met muziek, dus heb ik haar meteen benaderd om er een volledig nummer van te maken", schrijft de DJ als bijschrift bij het nummer op YouTube.

Met het nummer wil de Nederlandse DJ niet enkel de overleden Avicii eren, hij wil ook een boodschap verspreiden rond mentale gezondheid. Zo heeft hij zelf ook last van stress en een te drukke planning. De opbrengst van het nummer gaat integraal naar verschillende stichtingen die werken rond en voor mensen met mentale problemen.