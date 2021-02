Dominique Van Malder verwerkt donkere periode: “Ik ben blij dat m’n therapeut mijn rugzak helpt dragen”

Showbizz“Ik was rossig, ik was zwaarder en ik groeide op in kansarmoede. Je kan je voorstellen wat dat geeft in de jungle van de speelplaats...” Dominique Van Malder (45) kende een weinig evidente start in het leven, en het heeft jaren gekost om uit die donkere periode te klauteren. Hij schakelde daarvoor een therapeut in, en hij wil graag het taboe daarrond doorbreken. “Mijn mama is een halfjaar geleden gestorven. Ik heb veel aan mijn lief en mijn zoon, maar ik heb ook een dokter voor als het hierboven wat pijn doet.”