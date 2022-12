Dominique Van Malder ondergaat maagverkleining in nieuw Play4-programma: “Wat als ik plots een ‘normaal’ lichaam heb?”

Toen Dominique Van Malder in oktober op de rode loper van het Film Fest Gent poseerde, oogde de acteur en presentator heel wat kilo’s lichter. Interviews over dat gewichtsverlies wilde de tv-maker niet geven, en nu is duidelijk waarom. ‘Dompi’, zoals hij liefkozend wordt genoemd door Radio Gaga-collega Joris Hessels, onderging een tijdje geleden namelijk een maagverkleining, en dat proces kan iedereen volgend jaar volgen in de docureeks ‘Patiënt Dompi’ op Play4. Op die manier zet hij z’n samenwerking met de zender voort, nadat hij er eerder programma’s als ‘Viervoeters’ en ‘De bachelorette’ presenteerde.

Dat Van Malder het moeilijk had met z’n gewicht, liet hij eerder al blijken in interviews. “Ik zal nooit vergeten dat ik in het lager meedeed aan een paasspel”, vertelde hij op Radio 1 naar aanleiding van z’n rol in ‘Albatros’, een reeks over mensen met obesitas. “Daar stond ik dan, met m’n dik lichaampje, verkleed als Jezus in een lendendoek. Op dat moment vond mijn leraar niets leuker dan even in mijn borsten te knijpen en me ‘Jezus met obesitas’ te noemen.”