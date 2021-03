Dominique Van Malder en Joris Hessels maken radio als bedankje voor de zorg

Royalty Binnenkij­ken bij Elizabeth: dankzij het Zoom-tijd­perk krijgen we ook het interieur van de Britse Queen te zien

2 maart Tijdens de lockdownperiode krijgen we iets meer van koningin Elizabeth (94) te zien dan we gewoon zijn. Net zoals iedereen werkt de Britse monarch op dit moment van thuis uit. Dat betekent dat ook zij zich maar al te vaak in een Zoom-meeting bevindt. Daarmee komen we er niet alleen achter dat ook de Queen weet hoe ze die technologie moet gebruiken, maar ook hoe haar interieur eruitziet.