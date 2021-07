Dominique Persoone laat tattoo zetten én verklapt zijn zichtrekening in ‘Waarheid, Durven of Doen’: “Als ze zeggen dat ik iets niet durf...”

TVJe hebt er die een tv-programma serieus nemen, en dan heb je Dominique Persoone, die nog een stapje verder gaat. In het nieuwe ‘Waarheid, Durven of Doen’ op VTM gaat de Brugse chocolatier zo ver voor de winst dat hij een tatoeage laat zetten. “Wat het ook is, ik smijt me altijd”, zegt Persoone, die in het programma ook het bedrag op zijn zichtrekening verklapt. “Het was toen meer dan er gemiddeld opstaat.”

Wie wint een spelletje ‘Waarheid, Durven of Doen’? Dat is de opzet van VTM’s nieuwste zomerprogramma. De verliezer doet de afwas, de winnaar mag een opdracht verzinnen voor de volgende gasten. Niet veel meer dan een schouderklopje en een speekmedaille als beloning dus, maar wel genoeg voor chefkok Dominique Persoone (52) om helemaal voluit te gaan. Hij laat vanavond een tattoo zetten om de winst binnen te halen.

Het bovenlichaam en de armen van de chef zijn al flink gedecoreerd, en daar komt dus nog eentje bij van zo’n vijf centimeter op zijn linker voorarm. “Ik ben niet bang van een extra tattoetjen, he”, lacht de chocolatier. “Ik ben er zelfs een beetje aan verslaafd. Vijftien heb ik er nu en daar gaat het niet bij blijven. Waarom ik er nu eentje liet zetten? Kijk, als je meedoet aan een spelletje heb je twee keuzes. Ofwel smijt je je volledig, ofwel doe je dat niet en blijft het saai. Ik smijt me altijd. Dat was vroeger al zo: als ze zeiden dat ik iets niet kon of niet durfde, wilde ik het tegendeel bewijzen.”

Hoe die tattoo er precies uitziet, houdt Persoone nog even geheim. “Maar ik kan wel zeggen dat het iets met gastronomie heeft te maken”, hint de West-Vlaming. “De tattoo past bij mij, maar mijn vrouw draaide wel een keer met haar ogen toen ze zag waarmee ik thuiskwam. ‘Oh My God’, riep ze uit (lacht). Ach, mijn vrouw kent me al langer, die weet dat ze zo’n dingen kan verwachten van mij. Bovendien heeft ze zelf ook tattoo’s, net als mijn zoon trouwens.”

Wijn en petanquen

In ‘Waarheid, durven of doen’ hokken telkens vier BV’s samen in een poepsjieke villa in Oostkamp. Ze zorgen zelf voor het menu, van aperitief tot dessert, en brengen de avond aan tafel door. Dominique krijgt vanavond het gezelschap van Julie Van den Steen (28), Bart Kaëll (60) en Kamal Kharmach (30). “Kamal kende ik vooraf niet, Julie een beetje, maar Bart ken ik goed”, zegt Persoone. “Ik had best wat schrik om in het huis terecht te komen met mensen die me niet liggen, maar toen ik Bart zag staan, wist ik dat het goed ging komen. Gert Verhulst (53) is een gemeenschappelijke vriend en bij hem thuis hebben we al een aantal feestjes samen gevierd. We hebben al samen met een glas wijn in de hand staan petanquen.”

Drinkgeld

Persoone laat dus een tattoo zetten, maar dat is maar één van de opdrachten. Het viertal daagt elkaar onder meer uit om de strafste peper ter wereld te eten of elkaars ouders te bellen met de vraag waar ze verwerkt zijn. Maar de meeste spanning hangt in de lucht bij de klassieker: ‘Hoeveel geld staat er op je zichtrekening?’.

“Ik heb die vraag beantwoord, ja”, zegt Dominique. “Maar toen ik het bedrag checkte, wist ik vooraf niet hoeveel er zou opstaan. Mijn vrouw beheert namelijk mijn inkomsten, elke zondag krijg ik drinkgeld van haar. Een supersysteem. Maar het bedrag was toen een stuk meer dan er gewoonlijk opstaat, want ik had net een kleine erfenis gehad. Eerlijk, ik weet niet of ik zoiets snel opnieuw zou delen, maar ach... Ik ben alleen maar eerlijk. You only live once, zeg ik altijd.”

‘Waarheid, Durven of Doen’ is om 21u20 te zien op VTM.

LEES OOK: