Dominique Persoone en Fabienne hernieuwden hun huwelijksgeloften in Mexico: “Soms kunnen we nochtans elkaars kop inslaan”

TV Het bijzondere taaltje van Acid en een kandidaat faalt op een cruciaal moment: dit was ‘De Slimste Mens’

De aandachtige kijker zag het aankomen. De grote frisheid was in aflevering 9 al verdwenen. En bij haar zevende deelname ging het voor de 20-jarige Gloria Monserez van kwaad naar erger. Ze eindigde weliswaar met een straatlengte voorsprong op Steven Van Gucht. Die zette in de finale echter een fenomenale tussenspurt in, waarna Gloria voor het eerst écht flaterde en meteen kansloos werd weggespeeld. We zien haar in december weer.

8:45