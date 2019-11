Dominique Deruddere woont al 12 jaar in Amerika, maar: “De kans is groot dat we naar België terugkeren” KDL

03 november 2019

12u31

Bron: De Zondag 1 Showbizz Twaalf jaar geleden verhuisde Dominique Deruddere (62) samen met zijn vrouw en kinderen naar Amerika, waar hij vlakbij Culver City en Venice Beach woont, maar nu denkt de filmregisseur er serieus over na om terug naar België te verhuizen, zegt hij.

Over exact een jaar, op 3 november 2020, staan de Amerikaanse presidentsverkiezingen gepland. Dominique Deruddere heeft het naar aanleiding daarvan over zijn leven in Amerika en over de Amerikaanse president Donald Trump in De Zondag. Deruddere vreest hetzelfde scenario als drie jaar geleden en zou Trump liever zo snel mogelijk zien verdwijnen. Zelf mag de regisseur echter niet stemmen. “Ik mag de Amerikaanse nationaliteit aanvragen want ik heb al meer dan 5 jaar een green card, maar ik ben dat niet van plan.”

Deruddere vertelt ook meer over zijn toekomstplannen. “Mijn vrouw en ik missen België. De kans is groot dat we terugkeren. Of dat we gaan pendelen tussen de twee landen. Ik ben nu terug in België om ‘The Chapel’ (de volgende film van Deruddere, red.) te draaien, wellicht voor minstens zes maanden. Ik hoop wel opnieuw in Los Angeles te zijn op 3 november. Ik zou de verkiezing graag van nabij volgen.”