Dolverliefde Michiel De Meyer en Line spelen ook koppel in ‘40-45’-musical: "Als onze relatie het niet overleeft, steken we het op ­Studio 100"

Michiel De Meyer en Line spelen ook koppel in '40-45'-musical: "Als onze relatie het niet overleeft, steken we het op ­Studio 100"

11 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Zes maanden hielden ze hun relatie verborgen, maar nu schreeuwen ‘Thuis’-acteur Michiel De Meyer (24) en musicalactrice Line Ellegiers (27) hun liefde van de daken. Al veranderde er intussen heel wat. Zo won Michiel ‘Steracteur Sterartiest’ en werd hij een meisjesidool. "Als ik tieners hoor fluisteren dat het jammer is dat Michiel een lief heeft, denk ik: ' Ik ben toch maar mooi de uitverkorene!’"

"Samen in de musical ‘40-45' spelen is geweldig", zegt Michiel in Dag Allemaal. "Line speelt Marie, het liefje van Staf. Die wordt normaal vertolkt door Jelle Cleymans, terwijl ik een rol heb in het ensemble. Maar bij de schoolvoorstellingen en de keren dat Jelle niet kan, kruip ik in de huid van Staf."

En ben je dus ook op scène een ­koppel met Line. Verliefde blikken uitwisselen zal geen probleem zijn.

Line: Klopt, want Marie is erg verliefd op Staf. Wanneer Staf zich, in tegenstelling tot z’n broer Lowie, laat meeslepen door de SS’ers en de kant van de nazi’s kiest, kan ze dat niet goedkeuren.

Michiel: ’t Is dus niet alleen liefde tussen die twee. Ze krijgen ruzie en dat zal heftig zijn, want wij hadden zelf nog nooit woorden. Het is vooral spannend. Line wist al lang dat ze een rol had. Toen ik telefoon kreeg dat ik Staf zou mogen spelen in enkele voorstellingen, was dat een heel gelukkig moment voor ons allebei.

En nu maar ruziemaken op scène...

