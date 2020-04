Dolverliefde Kristel Verbeke en Gene Thomas vieren 20 jaar samenzijn met leuke foto: “Ik was toen zo zenuwachtig!” MVO

19 april 2020

10u02 4 Showbizz Ex-K3'tje Kristel Verbeke (44) en Gene Thomas (47), die momenteel te zien is in ‘Liefde Voor Muziek’, zijn vandaag 20 jaar samen, maar nog steeds even verliefd als in het begin. Ze vieren hun jubileum van ‘hun eerste kus’ met een leuke video en foto’s uit de oude doos.

“Hey allemaal, hoe is het ermee?”, klinkt het in een filmpje op Instagram, dat het koppel samen maakte. “Met ons is het eigenlijk wel goed. Soms slaat de verveling toe, soms zitten we op elkaars kap, maar vandaag is eigenlijk een heel bijzondere dag voor ons, want... wij zijn 20 jaar samen!” Niét 20 jaar getrouwd, geeft Kristel nog mee. “Nee, maar het is wel 20 jaar geleden dat we voor het eerst gekust hebben.”

Gene weet perfect wat ze zóuden gedaan hebben als ze niet in quarantaine hadden gezeten. “Als we nu niet binnen moesten blijven zouden we waarschijnlijk een spaghettike zijn gaan eten”, knikt hij. “Net zoals op deze oude foto, die ik heb teruggevonden in een oude Joepie”, lacht hij. Op die foto droegen ze hondenpakjes en slurpten ze spaghetti naar binnen net zoals Lady en de Vagebond. “Dat was een speciaal moment, maar toen waren we eigenlijk nog niet samen”, legt hij uit. “Die foto is zo schattig! Ik weet nog dat ik toen heel zenuwachtig was”, vult Kristel aan. “Want ik had toen al wel zoiets van hmm.”

(Lees verder onder foto)

En de rest is geschiedenis. Voor Kristel schreef Gene onder andere het romantische nummer ‘Voor Haar’, dat een grote hit werd in ons land. Nu beleeft het een tweede jeugd dankzij Tom Dice en Kato, aka The Starlings, die het coverden in het Engels tijdens ‘Liefde Voor Muziek’.

“We gaan onze 20 jaar in ieder geval vieren”, zegt Kristel. “We hopen dat ook jullie de moed vinden om nog even in jullie kot te blijven. Het is niet evident. Maar veel sterkte en een dikke kus van heel ons gezin.” Het koppel heeft samen twee dochters: Nanou en Lily. “En bedankt voor de vele lieve boodschappen, dat doet ons heel veel deugd.”



